تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.
وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الإثنين 2 يناير 2023، والتي جاء في مقدمتها ما يلي:
وزيرا البترول والبيئة يفتتحان التشغيل التجريبي لمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي
افتتح طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعى بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول، وفقا لبيان الوزراة اليوم.
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معيط: التخارج من 62 نشاطا اقتصاديا وفقا لوثيقة ملكية الدولة لخلق فرص تمكين للقطاع الخاص
قال محمد معيط وزير المالية، إننا نُراهن خلال المرحلة المقبلة على دور أكبر للقطاع الخاص فى تعزيز قدرتنا على استمرار النمو الاقتصادي المستدام، والتعافي من الأزمات العالمية المركبة والمتواترة بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للحرب في أوروبا وأعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية بما يُشكل تحديات غير مسبوقة على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية التي تعاني من زيادة أسعار الوقود والغذاء وارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية.
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غرفة القاهرة تعلن استعدادات إقامة معارض أهلا رمضان خلال يناير الجاري
أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أن مجلس إدارة الغرفة في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من الترتيبات النهائية لتنظيم معارض ومنافذ "أهلا رمضان"، لبيع السلع بأسعار مخفضة بالأماكن التي تتيحها المحافظة في الأحياء المختلفة، خاصة المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
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كرتونة البيض الأبيض تتراجع 6 جنيهات لتسجل 75 جنيها.. والأحمر بـ78 جنيها
تراجعت أسعار البيض 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم الإثنين، 2 يناير 2022، حيث سجل سعر البيض الأبيض 75 جنيها للكرتونة عند باب المزرعة، مقارنة بـ81 جنيها خلال تعاملات أمس، وفقا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.
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أسعار الذهب ترتفع 20 جنيها خلال تعاملات اليوم
ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية بنحو 20 جنيها، في بداية تعاملات اليوم الاثنين، فقد زاد سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر ليسجل 1650جنيها مقارنة بـ 1630 جنيها فى نهاية تعاملات أمس، وفقا لنادي نجيب سكرتير شعبة المشغولات الذهبية السابق بغرفة القاهرة التجارية.
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إصدار طابع تذكاري بمناسبة الاحتفال بعيد البريد المصري
أصدرت الهيئة القومية للبريد، طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بيوم البريد، الذى يوافق ٢ يناير من كل عام، حيث يمثل هذا اليوم تاريخ تأسيس البريد المصرى في الثانى من يناير ١٨٦٥م، ومنذ ذلك الحين اتخذ البريد المصري ذلك اليوم عيدًا له.
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القومي للحوكمة: تدريب 1157 شابا وفتاة ضمن مبادرة كن سفيرا خلال 2022
كشف تقرير للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، تدريب نحو 1157 شابا وفتاة خلال مبادرة سفراء التنمية المستدامة "كُن سفيراً" عام 2022، ليصل إجمالي العدد إلى 2300 سفير للتنمية المستدامة، كما تم اختيار 500 متدرب متفوق من مبادرة "كن سفيرًا" ليصبحوا سفراء المناخ بهدف حشد جهود العمل المناخي بما يتماشى مع الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف COP27 وما يليه.
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النواب يوافق على منحة فرنسية لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 2021 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 5/ 2022 والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD".
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وزير الإسكان: تدعيم منظومة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بـ1.5 مليار جنِيه خلال 2022
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تدعيم منظومة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بالعديد من المشروعات الاستثمارية، ومشروعات الإحلال والتجديد، لرفع كفاءة محطات وشبكات الصرف الصحي بقيمة تقديرية بلغت نحو مليار و548 مليون جنيه خلال عام 2022.
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