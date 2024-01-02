حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز 22 ألفا

قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راحت ضحيتها 207 شهداء و338 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22 ألفًا و185 شهيدًا، و57 ألفًا و35 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن عناصرها تمكنوا من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 5 جنود، من «المسافة صفر» بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأشارت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إلى أن عناصرها أكدوا الإجهاز على الجنود الخمسة، قائلة إنهم عادوا بعد ذلك إلى قواعدهم بسلام.



فيما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، قصف تجمع لجنود الاحتلال وسط خانيونس بقذائف الهاون.



وكتبت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الثلاثاء: «دكَّ مجاهدونا بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 التحشدات العسكرية محيط مسجد عباد الرحمن وسط خانيونس».



وذكرت أن عناصرها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة، موقعين بهم إصابات محققة في مناطق التقدم بمخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأفادت بأن عناصرها دكوا التجمعات العسكرية في منطقة المحطة بخانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.