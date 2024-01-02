طلبت الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن الانفجار الذي شهدته بيروت، اليوم الثلاثاء.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أجرى اتصالا مع وزير الخارجية، عبدالله بو حبيب، طالب خلاله "بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية الاستهداف الفاضح للسيادة اللبنانية بالتفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم وكل الخروق الإسرائيلية المستجدة للسيادة اللبنانية".

وكان ميقاتي قد أدان القصف الذي وقع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، وأدى إلى سقوط ضحايا وجرحى.

واعتبر ميقاتي القصف "توريطا للبنان ورد واضح على المساعي لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان"، متهماً "المستوى السياسي الإسرائيلي بتصدير إخفاقاته في غزة نحو الحدود الجنوبية لفرض وقائع وقواعد اشتباك جديدة".

ووصف ميقاتي القصف "بالجريمة الإسرائيلية الجديدة التي تهدف إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات، بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب".