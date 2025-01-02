تحقيقات أمريكية للبحث عن ارتباط هجوم نيو أورلينز بانفجار لاس فيغاس

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس، أنّ "السلطات تحقّق لمعرفة ما إذا كانت هناك أيّ صلة محتملة بين انفجار شاحنة تيسلا أمام فندق لترمب في لاس فيغاس، وعملية دهس استهدفت حشداً من المحتفلين برأس السنة في نيو أورلينز في هجوم أوقع عشرات القتلى والجرحى".

وقال بايدن في مؤتمر صحفي بمنتجع كامب ديفيد الرئاسي ،"إنّ سلطات إنفاذ القانون تحقّق لجلاء ملابسات انفجار شاحنة تيسلا .. حتى الآن، ليس هناك أيّ شيء للإعلان عنه بهذا الشأن".

وأشار بايدن إلى أن منفذ هجوم نيو أورليانز نشر فيديو قبل الهجوم يشير إلى أنه استلهم هجومه من تنظيم داعش.

ووصف بايدن الهجوم بأنه "عمل شنيع ودنيئ"، وفي حديثه إلى الضحايا وسكان نيو أورليانز، قال: "أريدكم أن تعلموا أنني أحزن معكم. أمتنا تحزن معكم بينما أنتم في رحلة الحداد والتعافي".

كان بايدن قد نشر بيان إثر وقوع هجوم نيو أورليانز قال فيه : "قلبي مع الضحايا وعائلاتهم الذين كانوا يحاولون فقط الاحتفال بالعطلة. لا يوجد أي مبرر للعنف بأي شكل من الأشكال، ولن نتسامح مع أي هجوم على أي من مجتمعات أمتنا".

وقُتل 10 أشخاص على الأقل، وأصيب 35 آخرون، في الساعات الاولى من العام الجديد، في حي سياحي بمدينة نيو أورليانز الأميركية عندما دهست شاحنة صغيرة حشداً من المحتفلين برأس السنة، فيما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن منفذ الهجوم يُدعى شمس الدين جبار، وهو أميركي من تكساس، عمره 42 عاماً، وعنصر سابق في الجيش الأميركي. وتمّ العثور على علم لتنظيم داعش الإرهابي في الشاحنة.