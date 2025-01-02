التموين: الذهب حقق خلال 2024 أفضل أداء سنوي منذ 2010 بمكاسب 26%

أعلن الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، عن تحقيق الذهب أفضل أداء سنوي له خلال عام 2024 منذ عام 2010؛ ليسجل أكبر مكاسبه بنسبة 26%.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «الشمس» مساء الخميس، إلى بلوغ سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية إلى 2800 دولار، بزيادة 750 دولارا منذ بداية العام عندما كان السعر 2050 دولارا.

واستعرض أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم المسائية، مشيرا إلى تسجيل عيار 24 سعر 4274 جنيها، في حين بلغ سعر عيار 21 نحو 3740 جنيهًا، وسجل عيار 18 سعر 3205 جنيهات، وبلغ سعر عيار 14 نحو 2475 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 29950 جنيها.

ونفى صحة الشائعات المتداولة حول زيادة على مصنعيات جميع أنواع المشغولات الذهبية، مؤكدا أن «هذا الكلام غير مضبوط أو دقيق»، موضحا أن المصنعية تشمل أجرة التشغيل والمصاريف والضريبة والدمغة.

وأكد أن المصنعيات في مصر «جيدة جدًا ومتناسبة جدًا ومعتدلة» مع المنتج، مقارنة بمصنعيات نفس المنتج في دول الخليج، والتي تصل إلى ضعفين إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالمصنعية في مصر.