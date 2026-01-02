أعلن الدكتور سامي عمار، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، أن المديرية نجحت في تحصين 320 كلبًا ضالًا ضد مرض السعار، إلى جانب إجراء عمليات تعقيم لـ10 كلاب من الذكور والإناث الضالة بنطاق المحافظة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، في بيان إعلامي، أن المديرية قامت بشراء الأدوات الحديثة المستخدمة في تحصين الكلاب ضد مرض السعار وأعمال التخدير اللازمة لإجراء عمليات التعقيم، وذلك بالطرق القانونية المعتمدة. وأضاف أن عمليات التحصين والتعقيم تُجرى داخل ديوان عام المديرية، في غرفة عمليات مجهزة خصيصًا لهذا الغرض.

وأشار إلى أن المديرية نسّقت مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث جرى إيفاد فريق عمل لتدريب 4 عمال من مجلس المدينة على أعمال تحصين وتخدير الكلاب الحرة، مؤكدًا أن محافظة مطروح تُعد من أولى المحافظات التي تعتمد على أدواتها الخاصة وفريق عمل متكامل من العمال والأطباء البيطريين.

وناشد مدير مديرية الطب البيطري المواطنين بالمشاركة في إنجاح المبادرة، من خلال عدم إلقاء القمامة في الشوارع والالتزام بوضعها في الصناديق المخصصة لها، مع استمرار تنفيذ الحملات حتى تؤتي ثمارها.

من جانبه، تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ استراتيجية مصر الخالية من السعار، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية رقم 1731 لسنة 2025، وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة «مصر 2030» الهادفة إلى القضاء على مرض السعار.