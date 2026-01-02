ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني في خيرسون الروسية إلى 27 قتيلا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، اليوم الجمعة، أن 27 شخصًا، بينهم قاصران، لقوا حتفهم جراء هجوم نفذته القوات المسلحة الأوكرانية في يلدة خورلي بمقاطعة خيرسون.

وقالت بيترينكو، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الهجوم أسفر عن مقتل 27 شخصًا، بينهم اثنان من القاصرين"، مؤكدة فتح تحقيق جنائي في الحادث.

كما أفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، بأنه بعد الهجوم، نُقل 31 شخصًا إلى المؤسسات الطبية وهم يعانون من إصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم 5 قاصرين.

يشار إلى أنه في ليل أول يناير الجاري، استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مقهى وفندقا على الساحل في بلدة خورلي بمقاطعة خيرسون، حيث كان نحو 100 مدني يحتفلون برأس السنة. وأسفر الهجوم عن مقتل 24 شخصا وإصابة 29 آخرين، بينهم 5 أطفال.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات.