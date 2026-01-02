لوكهيد مارتن تفوز بعقد قيمته 5ر328 مليون دولار من القوات الجوية الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حصلت شركة الصناعات العسكرية الأمريكية لوكهيد مارتن كورب على عقد غير محدد المدة بقيمة 5ر328 مليون دولار كحد أقصى من برامج وزارة الدفاع وإدارة المبيعات العسكرية الأجنبية الأمريكية.

يشمل العقد توريد أنظمة القنص والبحث والتتبع باستخدام الأشعة تحت الحمراء وأنظمة الملاحة والاستهداف للرؤية الليلية على ارتفاعات منخفضة بالأشعة تحت الحمراء لاستخدامها في إنتاج الطائرات ذات الجناح الثابت.

بموجب العقد ستورد شركة لوكهيد مارتن 55 وحدة من أجهزة الاستشعار المحسنة للبحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء من طراز "ليجن"، بالإضافة إلى المعالجات وحاويات الوحدات وحاويات المعالجات، لتلبية الاحتياجات التشغيلية العاجلة للقوات الجوية التايوانية. وسيتم تنفيذ العقد في منشآت الشركة بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ومن المتوقع إنجاز العقد بحلول 30 يونيو/حزيران 2031. يشمل هذا الشراء من مصدر وحيد وهو برنامج المبيعات العسكرية الخارجية لصالح لتايوان، حيث تم دفع مبلغ 3ر157 مليون دولار من أموال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية عند منح العقد رسميا. وتولى إدارة عملية فرع التعاقد على الأنظمة الإلكترونية التابع لمركز إدارة دورة حياة القوات الجوية الأمريكية.







