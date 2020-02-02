قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، هي الفرصة الأخيرة المتاحة لإنشاء دولة فلسطينية ذات حدود متماسكة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس السبت، أن الولايات المتحدة حاولت الخروج بأفضل الحلول العملية عام 2020 المؤدية لحياة أفضل للفلسطينيين واستقرار أكبر للمنطقة وأمن أكثر لإسرائيل، واصفًا وضع الخريطة بالأمر بالغ الصعوبة، وفقًا لتعبيره.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها إجبار الفلسطينيين على الرغبة في السلام، بشكل أكبر من رغبتها في أن يكون لديهم سلام، مردفًا: «الفلسطينيون لديهم لا دولتان تديرهما لا حكومتان، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، تحت رئاسة الرئيس محمود عباس، في عامه الـ16 من الحكم، ثم هناك حماس المعترف بها كمنظمة إرهابية تدير غزة وتستخدم الأموال الداخلة إليها بغرض التحريض على العنف، ولديهم نسبة فقر تصل إلى 50%».

ووصف ما يحدث في غزة بـ«مأساة فظيعة»، متابعًا: «الناس هناك رهائن لدى 30 ألف إرهابي، لدينا موقف صعب جدًا وما نحاول فعله هو طرح إطار عمل بحيث إذا ما قررت القيادة تغيير رأيها وتبدأ بالمشاركة أو إذا ما دعا الناس قيادتهم لجعل حياتهم أفضل الفرص على الطاولة، ولا يحتاجون لأن يكون لديهم تخيل كبير عن كيفية جعل حياتهم أفضل، فنحن وضعنا خطة متكاملة وملتزمون بإنجاحها».

وذكر أن إطاحة القيادة الفلسطينية الفرصة احتمال كبير، معلقًا: «بشكل عادل الفلسطينيين لديهم رقمًا قياسيًا على مدار 20 عامًا من الفرص الضائعة التي ظهرت، ولديهم نسبة 0% من فرص عقد الصفقات».

وأعرب عن إيمانه بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد السلام، وإنسان كرس حياته من أجل السلام، مشيرًا إلى أن «كل ما على الولايات المتحدة فعله هو توفير الفرصة وعلى الفلسطينيين أن يغتنموها».

ولفت إلى محاولة أمريكا عقد صفقة مع إسرائيل، واستغراق الأمر شهرين للحديث عن الأرض وكيفية وضع الخطة في صورة خريطة فنية، متابعًا: «نبحث في كل طريق وكل تل وكل شبر وكل ما نريده هو التعرف على الأراضي التي لن يتركوها على أية حال، وإذا لم نفعل ذلك فإن إسرائيل ستستمر في التوسع بنفس لسرعة، وبالتالي لن يكون هناك فرصة لإنشاء دولة فلسطينية».

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء الماضي، تفاصيل ما أسماه بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.