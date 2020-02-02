قال كبير مستشاري وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إن الولايات المتحدة تحدثت مع الكثير من الفلسطينيين الذين شاركوا في المفاوضات وكانت لها نقاشات غير مباشرة مع القيادة قبل الإعلان عن «صفقة القرن»، لافتًا إلى أن الفلسطينيين انتقدوا أمريكا وقالوا أشياء غير منطقية، وفقًا لتعبيره.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، أن أمريكا لن تستمر في منح المعونة لمن ينتقدها، معقبًا: «المعونة لا تأتي لمن ينتقدنا، بمجرد أن وجه الفلسطينيون الانتقاد للولايات المتحدة قلنا إن أموالنا ليست استحقاقات وتوقفنا»، بحسب ذكره.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، على مدار العامين السابقين، تحدثت مع كافة القادة العرب وحصلت منهم على نتائج واهتمامهم جميعًا بالقضية الفلسطينية، مستطردًا: «كلهم أرادوا رؤية الفلسطينيين يعيشون حياة أفضل، وكانوا يدفعوننا بمنتهى القوة لخلق شيء من شأنه كسر الجمود».

وذكر أن الخطة الأمريكية للسلام خطوة كبيرة من إسرائيل لصنع السلام وعرض صلب وجاد، متابعًا: «على القيادة الفلسطينية المشاركة في العرض وإذا كانت هناك أشياء يريدون تغييرها ولا تعجبهم الأماكن التي رسمناها فليأتوا ويقولوا لنا أين يريدون رسم الخطوط، أما إذا أرادوا الموقف الذي تمسكوا به على مدار 25 عامًا ولم يحصلوا عليه فلن يحصلوا عليه».

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء الماضي، تفاصيل ما أسماه بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن»، لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.