توجه كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، برسالة إلى الفلسطينيين بشأن خطة السلام الأمريكية، قائلًا: «نحن موجودون وإذا كنتم مهتمون بحل هذه المشكلة اتصلوا بنا».

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، أن الخطة الأمريكية فرصة للتغيير، معقبًا: «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقق أشياء مدهشة وما فعله في الاتفاقيات الاقتصادية شيئًا مذهلًا، لديه المقدرة على فعل ذلك والآن يخلق فرصة»، بحسب ذكره.

وأشار إلى أن العرب والفلسطينيين لم يظنوا أنهم سيروا وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها في القدس الشرقية، لافتًا إلى أن الخطة «فرصة لكل المسلمين من أجل إنهاء الصراع والذهاب للصلاة في المسجد الأقصى»، وفقًا لقوله.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء الماضي، تفاصيل ما أسماه بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.