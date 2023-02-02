ينطلق ابتداء من الأحد المقبل موسم جديد للعرض المسرحي "الحب في زمن الكوليرا" على خشبة قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة.

يفتح الطليعة بابه لدخول الجمهور في السابعة مساء ويرفع الستار السابعة والنصف مساء.

وتقام عروض المسرحية الأحد 5 فبراير، الاثنين 6 فبراير، الأربعاء 8 فبراير، الخميس 9 فبراير، الجمعة 10 فبراير، السبت 11 فبراير، الخميس 16 فبراير، الجمعة 17 فبراير، السبت 18 فبراير، الخميس 23 فبراير، الجمعة 24 فبراير، السبت 25 فبراير، الخميس 2 مارس، الجمعة 3 مارس، السبت 4 مارس

"الحب في زمن الكوليرا " هو

العرض الفائز بجائزة أفضل عرض في الدورة الأخيرة للمهرجان القومي للمسرح المصري 2022.

والعرض مأخوذ عن رائعة جابرييل جارثيا ماركيز، وروايته التي تحمل نفس الاسم، والتي أعدها للمسرح المصري مينا بباوي، وكتب لها الأشعار حامد السحرتي، والموسيقي والألحان لوليد الشهاوي، تصميم استعراضات محمد ميزو، تصميم ديكور لمينا رضا،

وتصميم أزياء مها عبدالرحمن

وتصميم إضاءة عز حلمي، وإخراج السعيد منسي، والعرض من إنتاج مسرح الطليعة.