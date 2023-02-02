انتقد الإعلامي تامر أمين، استخدام المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قناة ناديه للسب والقذف والخوض في الأعراض، قائلًا إن «الموضوع زاد عن حده».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء: «أم كلثوم قالت إنما للصبر حدود، لكن يبدو أننا تجاوزنا الحدود بكثير، وأصبح الموضوع بلطجة وصوتًا عاليًا وفرد دراع وإهانة لكل الناس».

وتساءل عن كيفية الحفاظ على مصر وقيمها وأخلاقها مع ما يفعله رئيس نادي الزمالك، معقبًا: «مرتضى منصور بالليل وحده يهد أخلافنا الجميلة والحميدة، شتائم وسباب وخوض في الأعراض وقذف في السمعة، ولا حياة لمن تنادي ولا ضابط ولا رقيب له عما يفعل».

وأضاف: «كل الناس تسأل هو مرتضى منصور دولة جوا الدولة؟ هل هو فوق المحاسبة والقانون؟ السباب يحدث بصفة يومية وكلنا نسب بأمهاتنا وآبائنا، حازم إمام ذنبه إيه يتشتم على قناة الزمالك؟ ومين يجبب له حقه لأنه ميعرفش البلطجة والصوت العالي؟».

وذكر أن مرتضى منصور سيذكره في قناته مساء اليوم، بعد التصريحات التي أدلى بها، معقبًا: «من دلوقتي هيتقال إن أبويا حرامي وأمي مرتشية وأخويا فاسد.. أنا راضي لأنكم عارفين الحقيقة، وإذا جاءت مذمتي من ناقص فهي مكرمة»، بحسب تعبيره.

وأوضح أن ما يفعله رئيس نادي الزمالك، يجعل مصر مضحكة في الأوساط الرياضية العالمية، مناشدًا المسؤولين الخروج والرد على رئيس نادي الزمالك، بعد قوله إن اتحاد الكرة رفض وساطة وزير الرياضة في أزمة قيد الصفقات.

ولفت إلى أن الأمر لا يجب أن يقتصر على إصدار بيان صغير من الوزارة، معربًا عن تضامنه مع جميع الرموز الذين سبهم «منصور» في الفترة الأخيرة، ومنهم الإعلاميان إبراهيم فايق وخيري رمضان.

واختتم: «متضامن مع كل المصريين الذين سبوا على مدار السنوات الماضية، لكن التضامن وحده لا يكفي، الله منصف الحقوق سيعدل ويحاسب، لكن في الدنيا هناك أناس في يدها تطبيق حق الله والعدل والخير والجمال وكل الأشياء التي دعت الأديان لها، طفح الكيل وزاد الموضوع عن حده».

ورد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بشأن أزمة قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق الأبيض.

وكان منصور قد اتهم حازم إمام في تصريحات تليفزيونية، بأنه حاول تعطيل قيد الصفقات الجديدة في قائمة نادي الزمالك، قبل غلق باب القيد في انتقالات الشتاء.

وكتب حازم إمام عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء: «طبعا كل اللي اتقال ده أي كلام وكذب كالعادة، والله العظيم ولا حد كلمني عن أي حاجة بخصوص الزمالك، نفسي أعرف إيه كمية الغل والافتراء اللي عندك، هتموت وتكره الناس فيا، بتتبلى على الواحد وحاشر أسمي في أي حاجة، نفسي مرة تقول إنك غلطت، مش لازم تشيل الناس غلطاتك، حسبي الله ونعم الوكيل».