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مرتضى منصور يعلن عودة فيريرا لتدريب الزمالك

محمد عاطف
نشر في: الخميس 2 فبراير 2023 - 3:30 ص | آخر تحديث: الخميس 2 فبراير 2023 - 3:56 ص

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عودة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا إلى القيادة الفنية للفريق الأبيض مرة أخرى.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن الأسبوع الماضي، إقالة فيريرا من منصبه كمدير فني للفريق الأبيض، بعد الهزيمة أمام غزل المحلة بهدفين لهدف في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة ناديه: "فيريرا سيعود غداً إلى قيادة تدريبات فريق الزمالك مرة أخرى".

وأتم رئيس الزمالك: "أسامة نبيه أخبرني أنه لا يمانع في العمل مع فيريرا في أي منصب، والأهم نادي الزمالك ينجح".


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