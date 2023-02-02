كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي يزورون كييف اليوم

أعلنت المفوضية الأوروبية، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن رئيستها أورسولا فون دير لاين و15 من مفوضي الاتحاد الأوروبي موجودون في كييف اليوم للقاء عدد من أعضاء الحكومة الأوكرانية.

وغردت فون دير لاين عبر موقع تويتر: "نحن هنا معا لإظهار أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب أوكرانيا بكل قوة".

ومن المتوقع أن يصل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إلى كييف غدا الجمعة للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتأتي الزيارة التي تستمر يومين عقب إصدار الحكومة الأوكرانية بيانا قالت فيه إنها تتوقع أن يقدم الاتحاد الأوروبي خارطة طريق "في أقرب وقت ممكن" بشأن كيفية البدء في مفاوضات انضمام كييف للتكتل.

كما غرد الممثل السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: "وصلت إلى كييف من أجل إيصال أقوى رسالة دعم من الاتحاد الأوروبي لجميع الأوكرانيين الذين يدافعون عن بلادهم".

وأضاف بوريل: "وصلت المساعدات الأوروبية إلى 50 مليار يورو (55 مليار دولار) منذ بدء الحرب الروسية، أوروبا تقف متحدة مع أوكرانيا منذ اليوم الأول، وسوف نستمر في الوقوف إلى جانبكم من أجل الفوز وإعادة البناء".

ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي رسميا عن خطط لتدريب 15 ألف جندي إضافي ضمن مهمة التدريب المتواصلة.

ومن المنتظر خلال الزيارة مناقشة الدعم المالي والإنساني والمساعدة المتواصلة لاستمرار صادرات الغذاء من أوكرانيا.