بعد إصابة فتوح الزمالك يجدد مفاوضاته لضم لاعب سيراميكا

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جدد مجلس إدارة نادي الزمالك اهتمامه بضم محمد شكري ظهير أيسر نادي سيراميكا كليوباترا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويقف أمام انتقال شكري إلى صفوف نادي الزمالك عقبة وحيدة، وهي موافقة أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوبترا، الذي متمسك ببقاء اللاعب.

وجاءت محاولات الزمالك لضم شكري، بعد تعرض أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق للإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

وتعرض فتوح لإصابة بمزق في العضلة الخلفية ويحتاج اللاعب لفترة تتراوح ما بين شهر إلى شهر ونصف للعودة مرة ثانية للمشاركة مع الفريق.