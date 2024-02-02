محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في مباراة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين جان جاك ندالا، حكمًا لمباراة الرأس الأخضر أمام جنوب إفريقيا، المُقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة كأس إفريقيا.

ويواجه منتخب الرأس الأخضر نظيره جنوب إفريقيا في العاشرة مساء غدًا الأحد على ملعب ياموسوكرو، لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس إفريقيا.

وسيكون الكونغولي جان جاك ندالا، حكمًا للساحة في مباراة الرأس الأخضر أمام جنوب إفريقيا، ويعاونه كلًا من الكيني جيلبرت شيرويوت، كمساعد أول، وليبان عبد الرازق، كمساعد ثاني.

وسيتواجد بوبو تراوري حكمًا رابعًا في المباراة، فيما سيكون المصري محمود عاشور، حكمًا لتقنية الفيديو المساعد، ويساعده الكيني بيتر واويرو كاماكو والتونسي خليل الحساني.

وكان منتخب الرأس الأخضر قد تأهل لربع نهائي كأس إفريقيا بعد الفوز على موريتانيا بهدف نظيف، فيما تأهل منتخب جنوب إفريقيا بعد الفوز على المغرب بهدفين دون رد.