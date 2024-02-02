سوريا: قصف إسرائيلي يستهدف محيط مدينة دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري، أن إسرائيل قصفت مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الجمعة.



وقال المصدر العسكري، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "في حوالي الساعة 4:20 (بالتوقيت المحلي) من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق, وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".



وقالت مصادر محلية في مناطق جنوب العاصمة دمشق لـ (د.ب.أ)، إنه "تم سمع دوي انفجار قوي فجر اليوم في محيط مدينة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق".



ويعد الاستهداف الذي وقع فجر اليوم هو الثاني الذي تتعرض له منطقة السيدة زينب، حيث استهدفت قبل أيام مقراً للحرس الثوري الإيراني جنوب دمشق سقط خلاله قتلى وجرحى.



كان رضي موسوي أحد قادة فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قد لقى حتفه في هجوم حملت طهران إسرائيل المسئولية عنه في ديسمبر الماضي، وتوعدت بأن تدفع الدولة العبرية ثمنا باهظا جراء ذلك.