رئيس شعبة بناء السفن: نعمل على توفير مستلزمات الصناعة بخامات مصرية مطابقة للمواصفات

- 200 مليار دولار عوائد صناعة وإصلاح السفن سنويا وحصة مصر منها لا تزيد على 200 مليون دولار

- الدسوقي: 85%؜ من مكونات بناء السفن قائمة على مستلزمات إنتاج

عقد على هامش معرض تعميق التصنيع المحلي في نسخته الثانية، والذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية في يومه الثاني جلسة حوارية حوا صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر.

وكشف إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن بالغرفة الهندسية، أن حجم الاستثمار في بناء وإصلاح السفن يبلغ 200 مليار دولار، منها حوالي 40 مليار دولار ناتجة عن الصيانة، بينما حصة مصر في بناء وإصلاح السفن صغيرة، ولا تزيد على 200 مليون دولار فقط في العام، ونعمل حاليا على تطوير هذه الصناعة وتوفير مستلزمات الصناعة بخامات مصرية مطابقة للمواصفات.

وقدم الدسوقي، عرضا لصناعة السفن في مصر ومنظمة هيئات التسجيل العالمية ولدينا 10 هيئات معتمدة في مصر وكلها تجمعها منظمة البحرية الدولية ونحن في مصر نعتمد مواصفاتها ومكوناتها، موضحا أن كل منتج يدخل في بناء السفن يتم اعتماده طبقا للمواصفات الدولية التي أعدتها منظمة البحرية الدولية المعتمدة والمعترف بها من وزارة النقل.

وأضاف الدسوقي، أن مستلزمات الصناعة المختلفة الخاصة بالسفن تمثل 85%؜ من أصل حجم السفينة وكما أن الحديد الصلب يمثل 50%؜ من حجم السفينة ونحن نعمل على اعتماد وتطبيق مواصفات صناعة السفن من الحديد بالمصانع المؤهلة لذلك.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن غرفة الصناعات الهندسية مستعدة لأي طلب ومواجهة أي قصور للنهوض بهذه الصناعة المهمة، موضحا أن الغرفة أجرت بزيارات ميدانية لهذه الصناعة في الإسكندرية والسويس وبورسعيد ووجدنا نشاط مهم قوي يستحق الدعم والمساندة ونحن في الغرفة ندعم صناعة بناء و اصلاح السفن بكل ما اوتينا من قوة.

ومن جهته، قدم محمد رحاب، رئيس مكتب هيئة التصنيف الإنجليزي، عرضا للمواصفات التي تحتاجها المصانع لبناء وإصلاح السفن واشتراطات دخول مستلزمات الصناعة المصرية في صناعة السفن.

وقال إن هيئات التصنيف الدولية لا تعتمد المنتج النهائي فقط ولكنها تعتمد المصانع المؤهلة لذلك وتتابع معها مراحل الإنتاج بداية من المادة الخام المستخدمة وصولها إلى منتج نهائي يدخل في صناعة وبناء وإصلاح السفن.

وقدم رحاب، عرضا لدور الجهات المانحة لمراجعة المواصفات الفنية المختلفة لبناء وصناعة السفن سواء البحرية الكبيرة أو النيلية والصغيرة.

ومن جهته، قال عادل نصير، نائب رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن، إن هناك فرصا استثمارية كبيرة لمصنعي مستلزمات صناعة وبناء وإصلاح السفن في مصر لزيادة الطلب عليها بشكل كبير، مضيفا: "لدينا العديد من المصانع المؤهلة لصناعة مستلزمات صناعة وبناء السفن ولكنها تحتاج إلى تطبيق المواصفات القياسية في مراحل تصنيعها ويجب التوسع في هذا النشاط المهم".

وتابع نصير: "نعاني حاليا من توافر مستلزمات الإنتاج التي نستورد أغلبها ونضطر للانتظار للاستيراد ونعاني من ارتفاع أسعار له بشكل مبالغ فيه"، موضحا أن الاستثمار في تصنيع مستلزمات بناء وإصلاح السفن مربح جدا وسيحول مصر إلى سوق واعد في صيانة وإصلاح السفن وينشط هذا القطاع الهام جدا، أي أن هذه الصناعة لها مستقبل واعد.

ودعا الشركات المصرية والمصانع المصرية للدخول في هذا النشاط الحيوي المهم ونحن لدينا جهات تمنح الموافقات وتتابع مواصفات المنتج تسهل عملية الإنتاج طبقا للمواصفات وهذه المواصفات مع اعتمادها نفتح أسواقا جديدة للمنتجات.