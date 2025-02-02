 تأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها بمعاونة نجل شقيقتها في الشرقية لجلسة 6 فبراير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها بمعاونة نجل شقيقتها في الشرقية لجلسة 6 فبراير

فاطمة الديب
نشر في: الأحد 2 فبراير 2025 - 3:18 م | آخر تحديث: الأحد 2 فبراير 2025 - 3:18 م

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، قرارا في القضية رقم 15181 جنايات مركز كفر صقر لسنة 2024، بتأجيل محاكمة ربة منزل ونجل شقيقتها لجلسة 6 فبراير الجاري، للمرافعة؛ لاتهامهما بقتل زوج المتهمة.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بقتل المجني عليه منير فكري، زوج المتهمة، ونحر رقبته بمركز كفر صقر.

تبين من أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن قاما بتوجيه عدة ضربات استقرت بالرأس باستخدام أداة حديدية بحوزة كلا منهما، ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، ثم نحرت المتهمة رقبته على النحو المبين بالتحقيق.

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