السعودية وإثيوبيا تبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال لقاء في الرياض اليوم الاثنين، مع ونظيره الإثيوبي جيديون طيموتيوس مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" .

وفي ديسمبر 2024، انعقدت في العاصمة السعودية الرياض الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين المملكة وإثيوبيا.

وترتبط السعودية وإثيوبيا بعلاقات قديمة، وتهتم المملكة بهذه العلاقة؛ لما لها من تأثير، خاصة على أمن البحر الأحمر الذي يطل عليه البلدان، كما تهتم المملكة بملف سد النهضة؛ لما له من تأثير على مصر، الحليف المهم للرياض.

وتشهد العلاقات الثنائية بين السعودية وإثيوبيا تطورا مستمرا انعكس من خلال سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى والزيارات المتبادلة، بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات.