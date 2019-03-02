الصين تحتج رسميا على كندا لإصرارها على المضي قدما في عملية تسليم المديرة التنفيذية لـ«هواوي»









أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج، اليوم السبت، استياء بلاده الشديد ومعارضتها لكندا لإصرارها على المضي قدما في عملية تسليم المواطنة الصينية منج وانج تشو، المديرة التنفيذية لشركة "هواوي" إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف كانج - في تصريح - " إن بكين قدمت احتجاجا رسميا بهذا الصدد، وأن معارضة الصين لهذه المسألة واضحة وحازمة".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة و كندا أساءا استخدام المعاهدات الثنائية المتعلقة بعملية تسليم المجرمين، واستخدما تدابير إلزامية بشكل تعسفي ضد مواطنة صينية، في انتهاك خطير لحقوق المواطنين الصينيين ومصالحهم المشروعة، قائلا:" هذا حدث سياسي خطير".

وأكد متحدث الخارجية الصينية أن بلاده تحث الولايات المتحدة مرة أخرى على سحب أمر الاعتقال الذي أصدرته وطلب تسليم منج وانغ تشو على الفور، كما تحث كندا على إطلاق سراحها بشكل فوري وإعادتها إلى الصين بأمان.

يشار إلى أن السلطات الكندية أعلنت أمس الجمعة أنها سوف تنظر في إجراءات تسليم المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا منغ وان تشو، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت وزارة العدل الأمريكية وجهت الشهر الماضي، عدة اتهامات لشركة الاتصالات الصينية العملاقة (هواوي) في قضيتين يرجح أن تفاقما التوتر الذي يسود العلاقات بين واشنطن وبكين، ووجهت آنذاك 13 اتهاما ضد المديرة المالية للمجموعة الصينية.