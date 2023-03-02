انطلاق معسكر المنتخب الأوليمبي 15 مارس استعدادا للقاء زامبيا

حدد البرازيلي ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم يوم 15 مارس الجاري موعدًا لانطلاق معسكره بالقاهرة استعدادا للقاء زامبيا فى التصفيات الأولمبية.

وتقرر إقامة مباراتي المنتخب الأوليمبي مع نظيره الزامبي يومي 22 مارس باستاد الدفاع الجوى الساعة السادسة مساء و27 مارس فى مدينة نيدولا بزامبيا الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب ، وهى البطولة المجمعة التى يتأهل منها أول ثلاثة منتخبات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

وقال محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب الأوليمبي أن لاعبي الاهلى و الزمالك وفيوتشر وبيراميدز سينضمون فور العوده من المشاركه مع أنديتهم فى البطولات الافريقية .