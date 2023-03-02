وزير الخارجية الأمريكي: روسيا والصين فقط لم توافقا على البيان الختامي لمجموعة العشرين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن «روسيا والصين فقط لم توافقا على البيان الختامي لمجموعة العشرين»، مشيرًا إلى اجتماعه اليوم مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش اجتماعات المجموعة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أنه دعا روسيا خلال الاجتماع إلى تغيير موقفها واحترام معاهدة «ستارت» الجديدة، التي تضمن مراقبة الأسلحة النووية في واشنطن وموسكو.

وأكمل: «قلت للوزير الروسي، إن الولايات المتحدة مستعدة للتواصل والعمل معكم، مهما حدث، كما فعل الاتحاد السوفيتي وأمريكا في ذروة الحرب الباردة».

وأشار إلى أنه أبلغ «لافروف» بضرورة وضع حد لتلك الحرب العدوانية، ودعاه إلى الانخراط في دبلوماسية تحقق سلامًا كاملًا بين الطرفين، موضحًا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرض من قبل خطة للسلام.

ونوه أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أظهر أنه غير مهتم بالتواصل، ونفى وجود شيء يمكن الحديث عنه مع الجانب الأوكراني.