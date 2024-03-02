أوقاف كفر الشيخ تعلن الاستعداد ببرامج الواعظات والندوات الدينية بالمساجد

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، حالة الاستنفار استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وكشفت المديرية، عن برنامج سيتم تفعيله خلال شهر رمضان من خلال عقد الملتقى الفكري للواعظات خلال شهر رمضان، يوميا عقب صلاة الظهر بمسجد الفتح "الاستاد" بمدينة كفر الشيخ، ويحاضر فيه نُخبة من كبار الواعظات، داعية السيدات الالتقاء بالواعظات للاستفادة منهن.

وأكد الشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن وزارة الأوقاف تعقد الملتقى الفكري الرمضاني للواعظات بـ21 مديرية، بما فيهم الملتقى الذي يُعقد يوميا خلال شهر رمضان عقب صلاة الظهر بمسجد الفتح «الاستاد» بمدينة كفر الشيخ، في ضوء إطلاق الوزارة عام 2024م عاما للواعظات.

وأضاف بسيوني، أنّه يتم عقد الملتقى الفكري للواعظات خلال شهر رمضان بشكل يومي، وتم اختيار موضوعات الملتقى وهي «أركان الإيمان - الصوم وأثره في السلوك - الوقاية خير من العلاج - آداب المساجد - من أهم الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام - فروض الكفايات - فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - حفظ الجميل - انتصارات العاشر من رمضان - الإعجاز البياني في القرآن الكريم - إتقان العمل - الصدق في القول والعمل - فضائل الذكر - مكانة الصحابة رضي الله عنهم - جبر الخواطر - دروس من يوم بدر - حقوق الوالدين - فضائل العشر - صدقة الفطر - دروس من فتح مكة - فضل قيام الليل - الدعاء وآدابه - شكر النعم - آداب الطريق - حق الجار - فضائل ليلة القدر - صلة الأرحام - حسن الخاتمة - آداب العيد».

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، أنّ الملتقى يُحاضر فيه نخبة متميزة من واعظات وزارة الأوقاف، 10 واعظات معتمدات.

وأشار إلى عمل ندوات دينية بعدد من المساجد الكبرى في كل مركز وقرية خلال شهر رمضان، مع عمل مسابقات دينية ومسابقات حفظ القرآن الكريم بالمحافظة.

وكشف عن عمل حملات تنظيف وتطهير بالمساجد على مستوى المحافظة استعدادا لشهر رمضان الكريم، وصلاة التراويح وبرامج الاعتكاف سيتم تنظيمها خلال الشهر الكريم.