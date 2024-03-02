نجوم الفن يشاركون أطفال أورام قنا فرحتهم في مسرح الجنوب

شارك نجوم الفن مع أطفال مستشفى الأورام بمحافظة قنا، فى العروض المسرحية التى قدمها مهرجان مسرح الجنوب فى أولى فعالياته اليوم، ضمن الدورة الثامنة المنعقدة فى قنا حتى 6 مارس، وتنظمه مؤسسة س للثقافة والإبداع، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، برعاية وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، محافظة قنا.

وتفاعل الأطفال والفنانين مع عروض العرائس والأراجوز وأتوبيس الحكى والمكتبة المتنقلة التى قدمتها فرق المهرجان، ومع عرض مسرح الشارع، الذى قدمه الفنان الجزائرى مهدى قاصد بعنوان"فرحتنا فى قنا"، وكذلك تفاعلوا مع عرض الأراجوز التونسى، والذى قدمه الفنان نوار الدويوى، والألعاب الذهنية التى تستهدف الارتقاء بالحس المعنوي والذوق العام والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية وتطوير القدرات الإبداعية، وتم توزيع دوريات مجلة سمير التابعة لدار الهلال على الأطفال كهدايا.

كذلك تفاعل الجمهور مع عرض فرقة الأراجوز من المركز القومى للطفل، ووزعت مؤسسة مصر الخير الهدايا للأطفال المرضى بالمستشفى، وفى نهاية اليوم صعد الفنانين لزيارة المرضى فى غرفهم وتوزيع الهدايا والتقاط الصور التذكارية.

يذكر أن عدد كبير من النجوم المصريين والعرب المشاركين فى المهرجان حضروا إلى المستشفى وشاركوا فى العروض، ومنهم الفنانين عزه لبيب وهانى كمال والمخرج أحمد السيد وخبيرة الماكياج حكيمة الجلايلى، ود.عايدة علام استاذ السينوغرافيا، وغيرهم.

وتستمر الفعاليات طوال اليوم فى مركز شباب دندرة، والورش التدريبية المقامة على هامش المهرجان.