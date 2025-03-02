استقرار حالة البابا فرانسيس أثناء استراحته ومواصلته التعافي في المستشفى

وصف الأطباء حالة البابا فرنسيس اليوم الأحد، بالـ "مستقرة"، بينما يستريح ويواصل تعافيه في المستشفى من الالتهاب الرئوي المزدوج، إلا أنه غاب مجددا عن قداس الظهيرة الأسبوعي، لتجنب مجرد الظهور العلني لفترة وجيزة.

وقام البابا، للمرة الثالثة على التوالي، بإلغاء موعد تقديمه لصلاة التبشير الملائكي التقليدية. وكان من الممكن أن يقدمها من جناحه في الطابق العاشر بمستشفى "جيميلي"، حيث يتلقى العلاج، لو كانت حالته الصحية جيدة بالقدر الكافي.

وقرر الفاتيكان عوضا عن ذلك، توزيع نص الصلاة المعد مسبقا بينما يواصل البابا فرنسيس تعافيه.