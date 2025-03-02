أحمد الشرع يجتمع بأعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري

عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعا، مساء اليوم الأحد، مع أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عبر حسابها على منصة "إكس" صورة للقاء الشرع مع أعضاء اللجنة.

وأعلنت الرئاسة السورية، في وقت سابق اليوم، تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري لإدارة المرحلة الانتقالية.

وأوضحت الرئاسة السورية في بيان أن تلك الخطوة تأتي انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أساس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية.

وأشارت إلى أن اللجنة تتألف من 7 خبراء وهم: الدكتور عبد الحميد العواك والدكتور ياسر الحويش، والدكتور إسماعيل الخلفان، والدكتور ريعان كحيلان، ومحمد رضا جلخي، والدكتور أحمد قربي، والدكتورة بهية مارديني.

وأضافت أن "لجنة صياغة الإعلان الدستوري سترفع مقترحها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع فور الانتهاء منه".