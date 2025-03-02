علي جمعة عن إمكانية وجود علاقة بين الشاب والفتاة: عليه أن يبلغ والدها ويطلب إشرافه

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن العلاقة بين الولد والبنت تحتاج إلى أن تكون من خلال شروط كشرط الوضوء للصلاة.

وأضاف خلال برنامجه «نور الدين والدنيا» عبر القناة الأولى المصرية، أنه في الصلاة لابد أن يتم الشخص الوضوء حتى تصح الصلاة، وكذلك لابد أن تتم الشروط في العفاف والعلانية وإدراك الواقع والإشراف من كبار السن.

وأوضح إلى أن الشاب إذا أراد الارتباط بفتاة فعليه أن يخبر والدها بالأمر، ويطلب منه أن يشرف عليه، لافتًا إلى أن مثل هذه الأمور تؤسس لمجتمع قوي.

وتابع: «الشاب يروح يقول والد الفتاة اللي بيحبها أنا عاوزك تشرف عليَّ لإني بصراحة مش قادر مقولهاش، فعاوزك تشرف عليّ في الحكاية دي واعتبرني ابنك».

وأشار إلى أنه يدعو الآباء من هذا المنطلق أن يدعو الآباء للاستماع للشباب، واستيعابهم ليكون هناك ترتيب آخر في ظل وجود الشباب على حد الخطر.