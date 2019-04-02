البنتاجون: تعليق تسليم تركيا طائرات «إف-35» لحين تخليها عن «إس-400» الروسية

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ تهديداتها لتركيا بسبب سعيها إلى شراء منظومة صواريخ "إس-400" الروسية، إذ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وقف تزويد تركيا بمعدات طائرات "إف-35"، التي تعد أحدث المقاتلات الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم البنتاجون، مايك أندروز، القول: "إلى حين صدور قرار تركي لا لبس فيه بالتخلي عن الحصول على صواريخ إس-400، جرى تعليق عمليات التسليم والأنشطة المرتبطة بقدرات تركيا التشغيلية لطائرات إف-35، بينما يستمر حوارنا حول هذه المسألة المهمة مع تركيا".

وأضاف: "تواصل الولايات المتحدة تحذير تركيا من العواقب السلبية لإعلانها عن سعيها لشراء إس-400، وقد أوضحنا أن شراء إس-400 لا يتوافق مع إف-35، وأن مشاركة تركيا المستمرة في برنامج إف-35 معرضة للخطر".

وتابع أندروز بالقول: "نحن نأسف بشدة للوضع الحالي الذي يواجه شراكتنا بشأن طائرات إف-35 ، لكن وزارة الدفاع تتخذ خطوات حذرة لحماية الاستثمارات المشتركة التي تتم في تكنولوجيتنا الحيوية".

وفي الثامن من مارس الماضي، حذرت وزارة الدفاع الأمريكية تركيا من "عواقب وخيمة"، إذا مضت قدما في شراء نظام الصواريخ من روسيا، مهددة بعدم السماح لتركيا بالحصول على طائرات إف-35 أو نظام صواريخ "باتريوت" الدفاعي.