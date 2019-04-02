كولومبيا تحذر روسيا من تقديم دعم عسكري لنظام مادورو

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انتقدت كولومبيا اليوم الثلاثاء التحذير الروسي بشأن محاولة الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الوقت الذي حذرت فيه من أن أي دعم عسكري للنظام في كاراكاس سوف يهدد السلام في المنطقة كلها.

وقالت الحكومة الكولومبية في بيان أصدره وزير الخارجية كارلوس هولمز تروخيلو إنها "ترفض بشكل قاطع" الإعلان الذي أصدره البرلمان الروسي أواخر شهر فبراير الماضي.

ودعا الإعلان منظمة الأمم المتحدة لدعم عملية السلام السياسة في فنزويلا ومنع أي تدخل عسكري أجنبي في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية المنكوبة بالأزمة.

وقال هولمز تروخيلو إن التحذيرات التي تضمنها الإعلان "لا تمثل الحقيقة وتشكل تشويها للموقف الكولومبي، الذي تتفق معه العديد من دول المنطقة.

وأضاف البيان أن التحول الديمقراطي في فنزويلا يجب أن ينفذ من قبل الفنزويليين أنفسهم بدون أي استخدام للقوة".

وحذر الوزير من أن أي نشر للقوات أو غزو عسكري لدعم نظام نيكولاس مادورو يضع التحول الديمقراطي في خطر ويشكل تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

وكانت روسيا قد أقرت بإرسال خبراء عسكريين إلى الحكومة الفنزويلية بموجب عقود الصناعات الدفاعية في البلاد.