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باكستان ترفض تصريحات هندية متكررة عن إسقاط طائرتها «أف -16» في فبراير الماضي

إسلام آباد- أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 4:43 م | آخر تحديث : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 4:43 م

رفض المتحدث الرسمي للجيش الباكستاني اللواء آصف غفور، الادعاءات الهندية المتكررة حول استخدام القوات الجوية الباكستانية الطائرات المقاتلة من طراز "أف–16" في المناوشات التي دارت بين باكستان والهند في 27 فبراير الماضي، وإسقاط واحدة منها.

وأكد المتحدث، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم إسقاط الطائرة المقاتلة الباكستانية "أف-16" من قبل القوات الجوية الهندية في ذلك اليوم، وقال إن الحدث الذي كان في 27 فبراير أصبح جزءا من التاريخ.

وأوضح أن الحقيقة ستظل بأن سلاح الجو الباكستاني أسقط طائرتين هنديتين سواء عن طريق الطائرة المقاتلة "أف–16" أو بالطائرة المقاتلة "جي أف–17"..مشددا على أن باكستان تحتفط بالحق في استخدام أي شئ شرعي في الدفاع عن نفسها.


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