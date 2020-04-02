 كورونا على أعتاب المليون.. وفاة 50 ألفا وتعافي 208 آلاف - بوابة الشروق
الخميس 2 أبريل 2020 7:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

كورونا على أعتاب المليون.. وفاة 50 ألفا وتعافي 208 آلاف


نشر فى : الخميس 2 أبريل 2020 - 7:26 م | آخر تحديث : الخميس 2 أبريل 2020 - 7:32 م

من المتوقع أن يبلغ عدد ضحايا وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الرقم مليون، مساء اليوم، بينما يخيم الرعب على العالم، من الانتشار السريع للفيروس، مقابل الفشل المستمر في التوصل لعلاج سريع له.
وحتى الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، تجاوز عدد حالات كورونا حول العالم 993 ألف إصابة.
بينما أودت الجائحة الأخطر والأوسع انتشارا في العصر الحديث بحياة 50 ألف و602 أشخاص، وسط توقعات بأن تصبح أمريكا البؤرة الجديدة للوباء.
وتم تسجيل اكثر من 500 ألف إصابة في أوروبا، وهي القارة الأكثر تأثراً، في وقت ترتفع الأرقام في الولايات المتحدة إلى 233 ألف حالة إجمالا.
وحتى السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة هذا ترتيب الدول الأكثر إصابة بكورونا، وفقا لموقع worldometers.info المتطابقة مع أرقام التقارير اليومية لمنظمة الصحة العالمية.
١- الولايات المتحدة: إصابات 233.246 - وفيات 5.738
٢- إيطاليا: إصابات 115.242 - وفيات 13.915
٣- إسبانيا: إصابات 110.218 - وفيات 10.096
٤- ألمانيا: إصابات 83.459 - وفيات 1.048
٥- الصين: إصابات 81.589 - وفيات 3.318

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك