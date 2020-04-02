من المتوقع أن يبلغ عدد ضحايا وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الرقم مليون، مساء اليوم، بينما يخيم الرعب على العالم، من الانتشار السريع للفيروس، مقابل الفشل المستمر في التوصل لعلاج سريع له.

وحتى الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، تجاوز عدد حالات كورونا حول العالم 993 ألف إصابة.

بينما أودت الجائحة الأخطر والأوسع انتشارا في العصر الحديث بحياة 50 ألف و602 أشخاص، وسط توقعات بأن تصبح أمريكا البؤرة الجديدة للوباء.

وتم تسجيل اكثر من 500 ألف إصابة في أوروبا، وهي القارة الأكثر تأثراً، في وقت ترتفع الأرقام في الولايات المتحدة إلى 233 ألف حالة إجمالا.

وحتى السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة هذا ترتيب الدول الأكثر إصابة بكورونا، وفقا لموقع worldometers.info المتطابقة مع أرقام التقارير اليومية لمنظمة الصحة العالمية.

١- الولايات المتحدة: إصابات 233.246 - وفيات 5.738

٢- إيطاليا: إصابات 115.242 - وفيات 13.915

٣- إسبانيا: إصابات 110.218 - وفيات 10.096

٤- ألمانيا: إصابات 83.459 - وفيات 1.048

٥- الصين: إصابات 81.589 - وفيات 3.318