أزاح الاتحاد الدولي لكرة القدم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت الستار عن مواعيد جميع مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وستكون بداية كأس العالم يوم 21 نوفمبر المقبل كما هو مُعلن سلفًا، حيث ستُقام 4 مباريات دفعة واحدة، وستكون المواجهة الافتتاحية بين منتخبي السنغال وهولندا، لحساب المجموعة الأولى.

وسيتم تقسيم مباريات كأس العالم خلال مرحلة دور المجموعات إلى 4 مواعيد بشكل يومي، بحيث تكون المباراة الأولى في الواحدة ظهرًا، والثانية في الرابعة عصرًا، والثالثة في السابعة مساءًا، والرابعة في العاشرة مساءً (بتوقيت الدوحة).

أما لقاءات الجولة الثالثة بدور المجموعات من كأس العالم، فسيتم خلالها تقسيم المباريات على موعدين فقط، الأول في السادسة مساءً وبه مباراتين من نفس المجموعة، والثاني في العاشرة مساءً بالنظام نفسه.

وستنتهي مرحلة دور المجموعات يوم الجمعة 2 ديسمبر، إلا أن مرحلة الأدوار الإقصائية ستنطلق مباشرةً ودون الحصول على أيام راحة، إذ ستكون بداية دور الـ 16 يوم السبت 3 ديسمبر.

وستُقام مرحلة الأدوار الإقصائية بإقامة مباراتين بشكل يومي، تكون الأولى في السادسة مساءً والثانية في العاشرة مساءً (بتوقيت الدوحة)، وذلك حتى الدور نصف النهائي الذي سيُقام على يومين، مع تحديد يوم 17 ديسمبر لمباراة المركزين الثالث والرابع، والسادسة من مساء يوم 18 ديسمبر للمواجهة النهائية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أجرى مراسم سحب قرعة كأس العالم أمس الجمعة في مركز المعارض والمؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة.

Presenting the @FIFAWorldCup #Qatar2022 Match Schedule 🎉⚽️



We begin Monday 21 November at Al Bayt Stadium. pic.twitter.com/SFzuSI8FBm