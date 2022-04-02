فرنسا تسجل 149 ألفا و53 إصابة جديدة و134 وفاة بكورونا

سجلت فرنسا 149 ألفا و53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، و134 إصابة مرتبطة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 25 مليونا و952 ألفا و226، والوفيات إلى 143 ألفا و441.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 154 مليونا و105 آلاف و693 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

وتلقى 52 مليونا و447 ألفا و747 من السكان تطعيما كاملا حتى الآن، بواقع 78.21%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.