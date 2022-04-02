إيطاليا تسجل 77 ألفا و40 إصابة جديدة و154 وفاة بكورونا

سجلت إيطاليا 77 ألفا و40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و154 وفاة مرتبطة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 14 مليونا و719 و394، والوفيات إلى 159 ألفا و537.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 135 مليونا و984 ألفا و91 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

وتلقى 47 مليونا و828 ألفا و509 من السكان تطعيما كاملا حتى الآن، بواقع 79.32%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.