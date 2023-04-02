

قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن هناك «حملة إعلامية منظمة تستهدفه؛ وتحاول الإساءة للعلاقات بين اليمن ومصر»، وذلك بعد زيارة أخيرة أجراها إلى إثيوبيا والجدل الذي أثارته.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تابعت خلال اليومين الماضية حملة إعلامية منظمة استهدفتنا شخصيًا، إثر قيامنا بخطوات إصلاحية لمعالجة وضع الملحقيات الفنية في سفاراتنا وهو أمر اعتدناه».

وأضاف: «ولكن ما لا يمكن قبوله أبداً، أن يستخدم الاستهداف الشخصي للإساءة لعلاقتنا المتينة والتاريخية مع مصر، من خلال فبركات لا أساس من الصحة».

وأكمل: «فمصر أولاً أكبر من ذلك، ونحن لا يمكن إلا أن نكون معها دومًا، وأن نبادلها الوفاء بالوفاء في كل المواقف والمنابر، خالص التهاني في ذكرى نصر العاشر من رمضان لمصر وشعبها وقياداته الحكيمة».

وخلال زيارة إلى أديس أبابا الأسبوع الماضي، أكد وزير الخارجية اليمني «تضامن الجمهورية اليمنية ودعمها لكل الخطوات التي تقوم بها الحكومة الإثيوبية، بغية تحريك عجلة التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الذي ينشده الشعب الإثيوبي».

وفسر البعض تصريحات الوزير اليمني، بأنها موقف داعم من الحكومة اليمنية لإجراءات إثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي فجر أزمة بين أديس أبابا والقاهرة، فيما يتعلق بحصة مصر من مياه نهر النيل.