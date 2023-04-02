دعا وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم الأحد، موسكو إلى الإفراج الفوري عن إيفان جيرشكوفيتش، الصحفي الأمريكي الذي تم اعتقاله في روسيا بتهمة التجسس، فيما أكد نظيره الروسي سيرجي لافروف، أن الأمر متروك للمحكمة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشر على موقعها الإلكتروني بشأن محادثة هاتفية جرت بين الجانبين - أن بلينكن تحدث مع وزير الخارجية الروسي بعد اعتقال جيرشكوفيتش (31 عاما) الذي يعمل في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ما أثار موجة من الدعم من المنافذ الإخبارية والمؤسسات الإعلامية.

وبحسب البيان، نقل بلينكن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء "احتجاز روسيا غير المقبول لصحفي مواطن أمريكي"، داعيا إلى إطلاق سراحه فورا.

كما طالب بلينكين، بالإفراج عن بول ويلان وهو جندي سابق في مشاة البحرية محتجز في روسيا منذ 2018 بتهمة التجسس.

وتعتبر المكالمة الهاتفية بين كبار الدبلوماسيين في الولايات المتحدة وروسيا حدثًا نادرًا؛ إذ تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو أكثر منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أوائل العام الماضي.

على الجهة المقابلة، قال وزير الخارجية الروسي، لنظيره الأمريكي - في محادثة هاتفية بحسب بيان للخارجية الروسية أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن الأمر متروك للمحكمة لاتخاذ قرار بشأن ستقبل مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال".

وذكرت الوزارة الروسية أنه: "في ضوء الأدلة المؤكدة على الأنشطة غير القانونية للمواطن الأمريكي، ستحدد المحكمة مستقبله. وتم إخطار السفارة الأمريكية في موسكو باحتجازه على النحو الواجب".

وأضافت أنه "في سياق مناقشة مسألة احتجاز المواطن الأمريكي جيرشكوفيتش في روسيا للاشتباه في قيامه بالتجسس، والتي أثارها وزير الخارجية الأمريكي، تم لفت انتباه بلينكن إلى ضرورة احترام قرار السلطات الروسية الصادر بالتوافق مع القانون والالتزامات الدولية لروسيا".

وشدد لافروف على أن جيرشكوفيتش اعتقل متلبسا عندما كان يتلقى بيانات سرية وكان يجمع بيانات تشكل سرا من أسرار الدولة تحت ستار وضع عمله الصحفي.

كما أخبر الدبلوماسي الروسي نظريه الأمريكي، أنه من غير المقبول إثارة الهستيريا حول اعتقال الصحفي، كما أوضح بيان الخارجية الروسية أنه "تم التأكيد على أنه من غير المقبول لمسئولي واشنطن ووسائل الإعلام الغربية إثارة الهستيريا بهدف واضح هو إضفاء صبغة سياسية على هذه القضية".

وأشار البيان إلى أن الجانبين تطرقا أيضا إلى العديد من الأمور الثنائية الأخرى، خلال الاتصال الذي جاء بمبادرة من الجانب الأمريكي.