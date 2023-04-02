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قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، توقيع عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر، لاعب الفريق لكرة القدم بسبب ما بدر منه خلال مباراة الهلال السوداني.

وانتشر مقطع فيديو لاحمد عبد القادر بعد مباراة الهلال السوداني، وهو يتجاوز في حق السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأحمر.

وكان أحمد عبد القادر قد تم استبداله خلال مباراة الهلال السوداني، وذلك بداية الشوط الثاني، دون أن يسجل أو يصنع أهدافا.

وحقق الأهلي فوزا غاليا مساء أمس السبت، أمام الهلال السوداني بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن حسابات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي بهذه النتيجة رسميا الى الدور ربع النهائي للمرة العشرين في تاريخه.