1749 حالة تصالح على مخالفات البناء لمواطني جنوب سيناء بـ4 مدن

تواصل لجان فحص ملفات التصالح على مخالفات البناء بجنوب سيناء، عملها بالمدن للانتهاء من الفحص و التصديق عليها؛ لإتاحة الفرصة للمواطنين باستكمال أعمال الانشاءات الخاصة بهم، وتوصيل المرافق "مياه وصرف صحي، وكهرباء".

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى التصديق على 1749 حالة تصالح للمواطنين بـ4 مدن، وهم "أبورديس، وطور سيناء، ونويبع، وشرم الشيخ"، بواقع 676 حالة تصالح بمدينة شرم الشيخ، و259 بمدينة نويبع، و599 بمدينة طور سيناء، و215 بمدينة أبورديس، وجرى تسليم المواطنين "نموذج 10" للبدء في توصيل المرافق.

وأوضح المحافظ، في تصريح اليوم، إنه يصدق على حالات التصالح عقب استيفاء الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وأشار إلى ضرورة استكمال وسرعة فحص الملفات بجميع مدن المحافظة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم لسرعة التصديق عليها.