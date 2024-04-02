السعودية تدين هجوما استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق

أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، وأدى إلى قتل وجرح عدد من السياسيين والمستشارين الإيرانيين.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم عن "إدانة المملكة العربية السعودية لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق"، معبرةً "عن رفض المملكة القاطع استهداف المنشآت الدبلوماسية لأي مبررٍ كان، وتحت أي ذريعة"، مشيرة الى ان الاستهداف" يعد انتهاكاً للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية".

وكانت وسائل إعلام ايرانية أعلنت في وقت سابق مقتل 7 أشخاص في استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

ونقلت وسائل الإعلام عن الحرس الثوري الإيراني قوله ، إن الاستهداف الإسرائيلي للقسم القنصلي التابع للسفارة الإيرانية في دمشق أسفر عن مقتل الجنرالين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاج رحيمي، ومعهم خمسة آخرين من ضباط الحرس الثوري الإيراني.

وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة، الهجوم الذي شنه "الكيان الصهيوني المعتدي "على مبنى قنصلية بلاده في دمشق، وقال: "إن إيران، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة، ستتخذ القرار حول طبيعة رد الفعل ومعاقبة المعتدي".