وزيرة اللجوء الهولندية تنجو من تصويت بسحب الثقة

أصبح في مقدور وزيرة اللجوء الهولندية اليمينية المتطرفة مارجولين فابر البقاء في منصبها على الرغم من الجدل العنيف، بعد نجاتها من تصويت بسحب الثقة في البرلمان.

وفشل التصويت الذي دعت إليه الأحزاب المعارضة في الحصول على أغلبية في البرلمان في لاهاي اليوم الأربعاء.

وكانت المعارضة قد اتهمت فابر بالتقصير وعدم الكفاءة وتقويض وحدة الحكومة.

وانتقد ممثلو الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم فابر أيضا، لكنهم أعربوا بعد نقاش حاد عن ثقتهم بها. وكانت إقالتها ستؤدي إلى أزمة حكومية.

وكانت فابر، المقربة من السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، قد أثارت غضبا شديدا عندما رفضت منح خمسة مواطنين جوائز تقديرا لجهودهم التطوعية في مساعدة اللاجئين، قائلة إن مثل هذه الجوائز تتناقض مع سياساتها.

وترغب فابر في تقديم أشد قوانين اللجوء صرامة على الإطلاق في هولندا وتقليص عدد طالبي اللجوء بشكل جذري.

ومع ذلك، فإن المتطوعين، من وجهة نظرها، يساعدون أيضا في جعل البلاد وجهة جذابة لطالبي اللجوء.





