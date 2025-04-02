أزمة سياسية تهدد هولندا فيما تعتزم المعارضة تقديم اقتراح بسحب الثقة عن وزيرة اللجوء

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تعتزم المعارضة الهولندية تقديم اقتراح بسحب الثقة ضد وزيرة اللجوء اليمينية المتطرفة ماريولين فابر اليوم الأربعاء، بحجة أنها تقوض وحدة الحكومة.

وكانت فابر، المقربة من الشعبوي اليميني خيرت فيلدرز، قد أثارت غضبا واسعا برفضها دعم منح ميدالية ملكية لخمسة متطوعين لعملهم التطوعي في دعم اللاجين.

ويتم تقديم الميداليات بشكل تقليدي نيابة عن الملك، وعادة ما يكون توقيع الوزيرة مجرد إجراء شكلي.

وقالت فابر إن تقديم الجائزة سيتعارض مع سياساتها، التي تهدف إلى تشديد قانون اللجوء وتقليص عدد طالبي اللجوء بشكل كبير في هولندا.

وعارض رئيس الوزراء ديك شوف وهو غير حزبي، موقف الوزيرة، مما يكشف عن غياب الوحدة في الحكومة، والتي يقتضيها الدستور.

وواصل فيلدرز دعمه لفابر، حتى في الوقت الذي وجه فيه شركاء آخرون في الائتلاف انتقادات واضحة لها.

وكانت فابر محور العديد من الصراعات منذ أن تولت الحكومة اليمينية السلطة قبل حوالي تسعة أشهر، حيث اتهمتها المعارضة بأنها غير مرنة وغير كفؤ.