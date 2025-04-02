أعلنت محافظة الغربية، تشكيل لجنة من كل الأجهزة المعنية والتنفيذية بالمحافظة، لفحص الاشتراطات التي يخضع لها سيرك طنطا، وسلامة الحيوانات وحالتها الصحية، ومدى اتباع إدارة السيرك لكل إجراءات الأمن والسلامة لدى العاملين والجمهور، بحسب بيان.

جاء القرار على خلفية هجوم نمر على عامل خارج القفص أثناء تقديم عرض أسود ونمور أمس الثلاثاء، مما أدى إلى بتر ذراعه.

وقررت جهات التحقيق بقسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية التصريح بدفن الجزء المبتور من ذراع الشاب المصاب محمد إبراهيم عبدالفتاح 23 سنة، في حادث السيرك بطنطا، بعد أن تم إجراء جراحة بتر للذراع لإنقاذه وتسليمها لأسرته لدفنها.

كما قررت جهات التحقيق تشكيل لجنة عاجلة من الطب البيطرى بطنطا وحي أول طنطا ومديرية الثقافة والبيئة لإجراء معاينة للسيرك وموقع الحادث ومراجعة التراخيص الصادرة له وفحص جميع الحيوانات بسيرك طنطا من قبل أطباء الطب البيطرى والوقوف على أعمال التطعيمات التي تمت لها، وإيقاف جميع أعمال السيرك لحين انتهاء أعمال لجنة الطب البيطري في واقعة النمر المفترس.

وقررت إخلاء سبيل أنوسة كوته مدربة الأسود بسيرك طنطا بضمان محل الإقامة، بعد أن تم الاستماع لأقوالها وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.

كان مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا بمحافظة الغربية قد شهد قيام الفريق الطبي المكلف بإجراء عملية جراحية لبتر الذراع الأيسر لإنقاذه، بعد أن حاول الأطباء الجراحون وأخصائي الأوعية الدموية بمستشفيات جامعة طنطا، إيقاف النزيف وربط الأوعية والأوردة المتقطعة في الذراع، إلا أن الجروح الناتجة عن افتراس النمر للذراع كانت غائرة وتسببت في قطع كامل للأوردة والأوتار وتهتك كامل واستحالة إعادتها أو التئامها، مما اضطر معه الأطباء إلي إجراء جراحة عاجلة لبتر الذراع من أعلى الكوع حفاظا على حياته، بعد أن التهمها النمر المفترس.

كانت مدينة طنطا بمحافظة الغربية قد شهدت ليلة أمس قيام أحد النمور المفترسة المشاركة في عروض السيرك المقامة بمنطقة البوريفاج بمدينة طنطا بمناسبة عيد الفطر المبارك، بالهجوم على أحد العمال من مساعدي مدربة الأسود أنوسه كوته أثناء أحد عروض السيرك ومحاولة الخروج من الحاجز الفاصل بين حلقة العرض والجمهور من المواطنين مما أدى إلى إصابة مساعد المدرب بجروح قطعية باليد وذراعه الأيسر.

وتم نقله إلى مستشفي الطوارئ الجامعي بطنطا لإسعافه، مما أدى إلى حالة من الهرج والفزع بين المواطنين الذين هرعوا مع أطفالهم خارج السيرك فور رؤيتهم قيام أحد النمور بالهجوم على العامل ومحاولته الخروج من حلقة العروض وأسود أخرى، ونجح العاملون بالسيرك والمدربون في منع النمور من الخروج بإتجاه الجمهور وإحكام السيطرة عليها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وحي أول طنطا والإسعاف إلى موقع السيرك والاطمئنان على سلامة المواطنين والجمهور وإحكام السيطرة على كل النمور داخل أقفاصها بالسيرك.