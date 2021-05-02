جوجل تقدم 40 ألف منحة دراسية لمطوري البرمجيات في إفريقيا

أعلنت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأمريكية، جوجل، تقديم أكثر من 40 ألف منحة دراسية جديدة لمطوري التطبيقات في أفريقيا. وتعتزم الشركة تقديم المنح للمطورين في مجالات الأجهزة المحمولة والحوسبة السحابية.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، فإن جوجل ستقدم منحا كاملة لأكثر من 1000 دراس "مطور مبتدئ ومطور متوسط المستوى) في نهاية التدريب.

وكشفت الشركة عن تفاصيل المنحة التي أعلنت عنها خلال منتدى عبر الإنترنت، في رسالة عبر الإنترنت. وقد استضافت الشركة الشركاء الرئيسيين في النظام البيئي التكنولوجي بأفريقيا و"استعرضت الفرص التي تتكشف في جميع أنحاء اقتصاد الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص لدعم المطورين والشركات الناشئة في المنطقة".

وبالإضافة إلى الفرص المقدمة للمطورين، أعلنت جوجل استمرار برنامج الدعم الخاص بها للشركات الناشئة الأفريقية. اعتبارًا من هذا العام، سيستضيف برنامج "جوجل لتسريع نمو الشركات الناشئة" دورته السادسة. ومن المتوقع أن يبدأ البرنامج ومدته ثلاثة أشهر في 21 يونيو المقبل. ويمكن للشركات الأفريقية الراغبة في المشاركة تقديم طلبها حتى 14 مايو المقبل.