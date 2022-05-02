السفير الأوكراني في برلين يطالب بالتوقف عن تفريغ الشحنات الروسية في الموانئ الألمانية

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طالب السفير الأوكراني في برلين الحكومة الألمانية بالتوقف عن السماح للسفن التي تحمل بضائع روسية بتفريغ شحناتها في الموانئ الألمانية.

ودعا السفير أندري ميلنيك في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وجميع الموانئ الألمانية "إلى مقاطعة السفن الروسية أو السفن التي تحمل شحنات روسية، ولاسيما ناقلات النفط".

وتأتي هذه الدعوة بعد أن رفض عمال التفريغ في العاصمة الهولندية امستردام التعامل مع ناقلة من روسيا تحمل زيت ديزل أول أمس السبت.

ورست الناقلة "ساني ليجر" قبالة السواحل الهولندية بعدما رفض عمال الميناء تفريغ حمولتها، حسبما أفادت شبكة "إن.أو.إس" الاخبارية.

وكانت الناقلة قد توجهت إلى هولندا بعد رفض عمال الموانئ في السويد تفريغها.

وقال ميلنيك إنه يتعين أيضا عدم تفريغ الناقلة "أدفاندج بوينت" التي ترسو حاليا قبالة سواحل ميناء روستوك الألماني.

وجاءت السفينة من ميناء بريمورسك الروسي وتحمل منتجات نفطية روسية، ومن المقرر تفريغها اليوم أو غدا الثلاثاء.

ويضطلع ميناء روستوك بشمال شرق ألمانيا بدور رئيسي في تفريغ النفط والمنتجات النفطية إلى المصافي التي تقع في مدينتي شفيدت وليونا شرقي ألمانيا.

وذكرت مصادر على صلة بميناء روستوك أن الوضع القانوني في ألمانيا لا يسمح حاليا برفض تفريغ أي بضائع.