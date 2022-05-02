الدنمارك تعيد فتح سفارتها في كييف

أصبحت الدنمارك أول دول شمال أوروبا التي تعيد فتح سفارتها في كييف، بعد أكثر من شهرين من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وزار وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود العاصمة الأوكرانية اليوم الاثنين، ورفع العلم الدنماركي على مبنى السفارة. وكتب على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن هذه الخطوة هي رمز مهم لدعم بلاده لأوكرانيا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأعلنت حكومة الدنمارك أن السفارة سوف تواصل عملها مبدئيا بعدد قليل من الموظفين، على أن تعود تدريجيا إلى العمل بكامل موظفيها.

ومع ذلك، لا تزال الدنمارك تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب خطورة الوضع.