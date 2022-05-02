 مصر للطيران تسير 99 رحلة في أول أيام عيد الفطر لنقل 11 ألف راكب - بوابة الشروق
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مصر للطيران تسير 99 رحلة في أول أيام عيد الفطر لنقل 11 ألف راكب

أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 مايو 2022 - 8:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2022 - 8:47 ص

تسير شركة مصر للطيران اليوم الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك 99 رحلة من بينها 65 رحلة دولية و 32 رحلة داخلية تنقل نحو 11 ألف راكب إلى جانب رحلتين للشحن الجوي.
وتشمل الرحلات الدولية كلا من بغداد، عمان، جدة، المدينة المنورة، الرياض، بيروت، نيويورك، الدوحة، لندن، مدريد، الكويت، موسكو، ميلانو، روما، باريس، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، بروكسل، كوبنهاجن، أثينا، أبوظبي، فيينا، برشلونة، ميونيخ، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، نيروبي، واشنطن، البحرين، بني غازى، لارناكا، مومباي، القصيم، تورنتو، الدمام، أبها، دبي، الخرطوم، كازبلانكا، لاجوس، تونس، وأكرا.
وتنظم الشركة 32 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، برج العرب، وأبوسمبل إلى جانب تسيير رحلتين للشحن الجوي.

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