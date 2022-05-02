نيوزيلندا تعيد فتح حدودها أمام المزيد من الزائرين الدوليين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعادت نيوزيلندا فتح حدودها أمام المسافرين القادمين من 60 دولة معفاة من التأشيرة لأول مرة خلال عامين.

وأغلقت نيوزيلندا حدودها أمام جميع المسافرين تقريبا في آذار/مارس 2020.

وبحلول اليوم الاثنين سيكون بإمكان المسافرين الملقحين من الدول المعفاة من التأشيرة، من بينها ألمانيا وبريطانيا، دخول نيوزيلندا.ويجب على الزائرين الخضوع لفحص كوفيد-19 قبل المغادرة وعند الوصول، ولكن ليسوا في حاجة للعزل الذاتي.

وقال وزير السياحة ستوارت ناش إنه من المتوقع أن يصل الآلاف إلى نيوزيلندا اليوم الاثنين.

وتابع ناش" اليوم هو يوم للاحتفال، وهي لحظة كبيرة في عودة اتصالنا بالعالم".

وأضاف أن"استراتيجتنا لإعادة الاتصال هي أكثر من مجرد إعادة توحيد العائلة أو الأصدقاء، إنها جزء حيوي في تعزيز تعافي اقتصادنا".

وقال ناش إن 33 ألف شخص تقريبا يصلون نيوزيلندا كل أسبوع، هذا الرقم سينمو مع تخفيف الضوابط الحدودية.

وتابع "بلدنا آمن للزيارة، وفي عالم لا يزال يكافح ضد كوفيد-19، سيدرك المسافرون إلى أين يذهبون".

ومن المتوقع أن تفتح البلاد حدودها بالكامل بحلول تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وسجلت نيوزيلندا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين شخص، ما يقرب من مليون حالة إصابة بكوفيد-19 وحوالي 700 حالة وفاة منذ ظهور الجائحة.