الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بمساجد الوادي الجديد

توافد الآلاف من المصلين من أهالي محافظة الوادي الجديد، على المساجد المختلفة لآداء صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد التي حددتها مديرية الأوقاف، فقد حرص المصلون على آداء الصلاة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، إن المديرية خصصت عددا كبيرا من المساجد، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز المحافظة الخمسة، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز وقرى ومدن المحافظة ومدى الالتزام الكامل بالضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

من جهته، أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن توافد المصلين وآداء صلاة عيد الفطر المبارك في 366 مسجدًا على مستوى مدن وقرى المحافظة.

وأشار الزملوط، إلى رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والمستشفيات وغيرها من المرافق الحيوية لضمان توفير كل الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد، واستقبال الحدائق العامة والمتنزهات المواطنين في عطلة عيد الفطر المبارك، بحانب تشكيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز الإدارية الخمس، والمتابعة المستمرة على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ وتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال فترة العيد والتنسيق والمتابعة مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء للوقوف على كل الأحداث والمستجدات.